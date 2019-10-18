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Christoph Daum'dan küstah Almanlara tokat gibi yanıt

Bir dönem ülkemizde çalışan teknik direktör Christoph Daum, Türkiye’de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yaparken''Türk ordusu Alman ordusuna benzemez'' dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:04
Christoph Daum'dan küstah Almanlara tokat gibi yanıt

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da görev yapan Alman hoca Christoph Daum Sport1 Televizyonu’na konuştu. Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna sert bir cevap verdi.

Türkiye’de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yapan ve Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini dile getiren Daum, şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir.

Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir.”

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:04
  1. Ordu
  2. Bursa
  3. Daum

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  • Serap Serap 16 dk önce
    Daum ❤

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