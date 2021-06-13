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Spor Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?
Spor

Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Christian Eriksen nasıl oldu? Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Finlandiya maçının 42.dakikasında bir anca yerde kaldı. Kalbi duran ve sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla gözlerini açan futbolcunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Eriksen nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:23:00 -
Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

EURO 2020’nin ikinci gününde B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Maçın 42. Dakikasında Danimarkalı 29 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen bir anda yerde kaldı. Peki, Christian Eriksen nasıl oldu?

Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

UEFA konu hakkında bir açıklama yaptı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Christian'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Tanrıya ailesine güç vermesi için dua ediyorum. Böyle zamanlarda futbol ailesinin birliği o kadar güçlüdür ki o ve ailesi, herkesin iyi dilekleri ve dualarını yanlarında taşır. İki takımın taraftarlarının da onun adını haykırdığını duydum. Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor." ifadelerini kullandı.

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