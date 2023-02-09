Christian Atsu'da son durum! Açıklandı...

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu yaşanan depremde göçük altında kalmıştı. Oyuncunun çıkarıldığına dair bilgiler paylaşılsa da Christian Atsu'nun hala enkaz altında olduğu belirtildi. Akşam'a göre; konuyla ilgili oyuncunun menajeri Nana Sechere ve Gana'nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashitey-Odunton'dan açıklama geldi.

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, salı günü "Christian Atsu şu anda hastanede tedavi görüyor. Bir ayağının incindiğini biliyorum ama şu anda daha fazla bilgi veremem. Onu canlı bulduğumuz için çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Bu açıklamayı kaynak gösteren dünya basını da müjdeli haberleri takipçileriyle paylaştı. Ancak dün sevinç hüzne dönüştü, Christian Atsu için yeniden yürek burkan açıklamalar geldi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in, "Bana böyle bir bilgi gelmedi. Kurtarılsa haberim olur" şeklindeki açıklamalarının ardından Başkan Vekili Mustafa Özat'tan ikinci bir açıklama geldi: "Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım ancak şu anda gelen bilgi, Atsu ve Taner Savut Hocamızın enkaz altında olduğuna dair, inşallah bir an önce güzel haberler gelir."

Oyuncunun menajeri Nana Sechere de "Telefon hatları sağlıksız, kimseye ulaşamıyorum. TFF ile iletişim halindeyim ama kurtulduğuna dair net bilgi yok" açıklamasını yaptı.

Gana'nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashitey-Odunton ise Atsu konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Etraftaki karışıklık nedeniyle henüz temas kuramadık ama enkazdan çıkarılıp hastaneye gönderildiğini biliyoruz. Ancak hangi hastaneye gittiğini bilmiyoruz."