CHP'yi utandıracak görüntüler! Yangına havadan müdahale böyle yapılıyor!

Türkiye Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve hemen ardından Fethiye, Marmaris, Osmaniye başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen orman yangılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Yangına havadan destek

İtfaiye ekiplerinin karadan müdahalesine, taşıdıkları suyu alevlerin üzerine bırakan uçak ve helikopterlerle de havadan destek sağlanıyor.

Başta CHP olmak üzere hükümeti karalamak isteyen bazı çevreler havadan müdahalenin olmadığını söylerken; çalışmalar sırasında havadan çekilen görüntüler, nasıl zorlu bir mücadele verildiğini gözler önüne serdi.

Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi.

Oysa köyden vatandaşların çektiği videolarda görülen uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı anbean görüntülendi.

Uçak, İHA, helikopter ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor

Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi ve 4 bin 800 personelle müdahale ediliyor.