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Siyaset CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor
Siyaset

CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

Yeniakit Publisher
2024-04-01 23:34:00 - 2024-04-02 00:02:43
CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

Yerel seçimin 4 kaybedeninden; Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, ve Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından seçim açıklaması yaptı. Ahmet Davutoğlu ise sessizliğini koruyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte 6'lı masada yer alıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a topyekün düşmanlığa omuz vermenin karşılığında TBMM'ye giren Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin vekillerini olmayan oylarıyla kazandıkları rakamlarla ispatlandı.

31 Mart 2024 yerel seçimi sonuçlarına göre; 4 partinin aldıkları oy oranı şöyle oldu:

Saadet Partisi: %1,09

Deva Partisi: %0,33

Demokrat Parti: %0,20
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek Partisi: %0,07

4'ü toplamda 

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, Türkiye'nin hiçbir noktasında belediye seçimini kazanamadı. Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi 1 ilçe ve 1 beldede ve Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi ise 1 ilçe ve 3 beldede sandıktan birinci çıktı.

Gültekin Uysal'ın yönettiği Demokrat Parti ise 2 ilçe ve 2 beldede yönetime gelebildi.

Ahmet Davutoğlu kayıp!

Anadolu'ya bir selam verip milyonları peşinden götürebileceğine inanan Ahmet Davutoğlu seçimin ardından sessizliğe büründü. Davutoğlu sosyal medya hesabından son paylaşımını oy kullanırken yaptı.

Temel Karamollaoğlu detaylı açıklamasını ilerleyen günlerde yapacağını söylerken, "Kıymetli vatandaşlarımız; seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun yerine Milli Gazete kazanılan 4 beldeyi başarı saydı.

En yüzsüzü Babacan çıktı!

Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Ali Babacan, olmayan oylarıyla kazandıkları milletvekilleriyle övünmeyi sürdürdü. Babacan, "Artık DEVA Partisi'nin hem mecliste milletvekili hem de yerel yönetimlerde belediye başkanı var." dedi.

Kazandığı 2 ilçe ve 2 beldeyi başarı sayan Gültekin Uysal ise "Allah bizleri size mahçup etmesin." duası etti.

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