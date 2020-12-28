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Siyaset CHP'yi sarsacak anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar
Siyaset

CHP'yi sarsacak anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye geçen 5 büyükşehirde halkın memnuniyet düzeyi araştırıldı. Halkın büyük bir çoğunluğu belediyelerin yönetiminde memnun değil ve eski yönetimi arıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:46:00 -
CHP'yi sarsacak anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar

AK Parti ve MHP’nin önem verdiği 5 büyükşehir, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP yönetimine geçti. Areda Survey’in yayınladığı son araştırma 4 Büyükşehirde CHP yönetimlerinin hizmet ve performansından duyulan memnuniyetin düştüğü görüldü. En büyük kan kaydı yüzde 49.1 ile İstanbul’da yaşanırken, CHP’li yönetimlerden memnuniyet duyulan tek il Antalya oldu.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti ve MHP 5 Büyükşehir belediyesinin yönetimi CHP’ye geçti. Göreve gelen CHP yönetimleri geçen 20 aylık süreçte beklentileri karşılayıp karşılamadığına dair araştırma Şirketi Areda Survey bir anket düzenledi. 5320 kişinin katıldığı araştırmaya göre, hizmet ve performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP yönetimindeki 4 Büyükşehirde kan kaybı yaşanırken, en büyük memnuniyetsizlik yüzde 49.1 oranıyla Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da yaşanıyor.

Areda Survey PBDP’si kullanılarak 5 büyükşehirde gerçekleştirilen yerel yönetim araştırmasına 5320 kişi katıldı. 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşti.

İstanbul önceki yönetimi arıyor

Araştırmaya göre en büyük memnuniyetsizlik Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da. Binali Yıldırım ile çekişmeli bir seçim geçiren İmamoğlu, ikinci turda 800 bin oy farkla İstanbul’da ipi göğüsleyen isim olmuştu. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana el değiştirmeyen İstanbul, İmamoğlu’nun yönetime gelmesiyle önemli değişiklerin yaşandığı bir şehir oldu. Mevcut araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40,6 ise yeni yönetimi daha başarılı bulurken, yüzde 49.1’i önceki yönetim daha başarılıydı yanıtı verdi. İstanbul’da değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3.

Ankara’da değişen çok bir şey yok

Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş dönemi başladı. Aradan geçen süreçte Ankaralıların memnuniyet oranı ise başabaş gidiyor. Yavaş yönetimi yerine bir önceki dönemi başarılı bulanların oranı yüzde 39.6 olurken, CHP’li yönetimden memnuniyet oranı yüzde 38 olarak şekillendi. Yönetim değişikliğiyle Ankara’da durumun değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 22.4.

Mersin eskiyi özlüyor

Cumhur İttifakı diğer ortağı MHP, yerel seçimlerde Adana ve Mersin gibi iki önemli büyük şehri CHP’ye kaptırdı. Seçim sonuçlarına göre Mersin’de Başkan Vahap Seçer, Adana da ise Zeydan Karalar başkanlık koltuğuna oturdu. Mersin’de önceki yönetimi daha başarılı bulan katılımcıların oranı yüzde 44 olurken, yeni yönetimi başarılı bulanların oranı yüzde 30.7 olarak açıklandı. Mersin’de değişen bir şey yok diyenlerin oranı ise yüzde 25.3

Adana’da durum farksız

MHP için kritik önemdeki Adana’da da durum aynı. Seçimin üzerinden geçen süreçte vatandaşlar mevcut yönetimden memnun olmadığını ifade ediyor. Araştırmaya göre katılımcılarını yüzde 36.7’si eski yönetimi daha başarılı bulduğunu ifade ederken, 33.7’lik kısım ise mevcut yönetimin hizmet ve performansını yeterli görüyor. Adana’da yüzde 29.6 ile ciddi bir katılımcı kitlesi ise, şehir için değişen bir şey olmadığı görüşünde.

Antalya’da yakın oranlar

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya ise CHP yönetiminin başarılı kabul edildiği tek büyükşehir belediyesi. Başkan Muhittin Böcek’in uygulamalarından memnuniyetini ifade eden katılımcıların yüzde 43,9 olurken, önceki yönetim başarılıydı diyen vatandaşların oranı yüzde 41.8. Antalya’da durumu ‘değişen bir şey yok’ olarak nitelendirenlerin oranı ise yüzde 14.3.

 

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Yorumlar

akitokuru

CHP TARİKATININ İTAATKAR İDEOLOJİK SEÇMENİ, HALA CHP nin DÖNÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ FARKERTMİYOR!..... Bu kadar cehalet sadece EĞİTİM İLE, İDEOLOIJİK SAPLANTI İLE AT GÖZLÜĞÜ BAKIŞI İLE MÜMKÜN OLABİLİR.....ALTLARINDAN HALIYI ÇEKTİLER, FARKINDA DEĞİLLER....KUVAYI MİLLİYE, SAMİMİ ATATÜRKÇÜLÜK VE İSTİKLAL SEVDASI, ANTİ EMPERYALİSTLİK VE VATANSEVERLİK, MİLLETİN KADERİNİ MİLLETİN AZİM VE KARARININ BELİRLEYECEĞİNE YERLİ-MİLLİYE OLAN SADAKATİN YERİNİ "AMERİKAN/NATO VESAYETİ-GAFLAT-DALALET-İHANET- TACİZLER_SKANLDALLAR- HALK DÜŞMANLIĞI- VATANA İHANET TIRLARI -TERÖRE DESTEK VE İŞBİRLİĞİ- KASETLİ KUMPASLARvs ALDI GİTTİ ....GERİYE BİR ŞEY KALMADI.... TIPIŞ TIPIŞ İTAATKAR SOGULAMAKTAN UZAK SADECE SLOGAN ATAN VE MARŞ SÖYLEYİP OY VEREN İDEOLOJİK SEÇMENLER KALDI.... AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLEMEKTEN USANMAYAN MİLLETE KARŞI 10.SEÇİM HEZİMETİNİ DE BAŞARI OLARAK KABULE HAZIR:)))
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