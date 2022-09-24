CHP'yi karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu'ndan o isme "Parti senin adaylık benim" vaadi!

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bunu yapamayacağını anlayınca direksiyonu CHP Genel Başkanlığı makamına kıran Ekrem İmamoğlu, partide işleri karıştıracak gibi görünüyor.

Kapalı kapılar ardında daha düne kadar Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırmış İmamoğlu'nun şimdi bambaşka davranıp liderini desteklemesi "Kemal bey, Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı için söz verdi" yorumlarına neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun partililere ve yakın ekibine danışmadan bu şekilde hareket etmesi CHP'de İmamoğlu kaynaklı yeni bir krize neden olacak. Zira özellikle Karadeniz gezisinden sonra adeta topa tutulan İmamoğlu'nun partide pek çok muhalifi bulunuyor.

CHP'deki Kemalistler harekete geçti

HDP'ye verdiği sıcak mesajlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ettiği terör bağlantılı personelle geçtiğimiz aylarda büyük tartışmalara neden olmuş İmamoğlu, CHP'deki Atatürkçülerin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtikten sonra kendince daha 'reel' bir hedefe, parti başkanlığına oynayan İmamoğlu'nun önümüzdeki dönemde CHP'de bir süredir suskun durumdaki Atatürkçü-Kemalist ekiple mücadele etmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladığında partiden istifa etmesi beklenirken, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde CHP'de apar topar kongre hazırlıkları başlayacak. Kılıçdaroğlu sonrası döneme hazırlık yapan bazı isimlerin İmamoğlu'na karşı kulis çalışmalarına şimdiden başladığı iddia ediliyor.