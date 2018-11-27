0553 313 94 23

CHP’yi karıştıran anket! “Arap alevisi, oy alamaz”

CHP’de yerel seçimler için yapılan bir anket, içerdiği ırkçı ifadeler yüzünden büyük kargaşaya neden oldu. CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in yaptırdığı eğilim anketinde, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yönelik “Arap Alevisidir, oy alamaz” ifadeleri yer aldı.

27 Kasım 2018 Salı 10:52
CHP’yi karıştıran anket! “Arap alevisi, oy alamaz”

Akşam’ın haberine göre Adana’da yapılan bir anket, CHP’yi karıştırdı. Dİ-EN Araştırma, Adana’da 10-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 bin 116 kişiye ulaşıp, yerel seçimlere yönelik anket çalışması yaptı. Ankete göre eğer CHP ve İP, Adana’da ittifak yapar ve adayları da CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin olursa yüze 39,2 oy alıp, Büyükşehir’i kazandığı sonucu ortaya çıktı.  

Ankette mezhepçilik yapıldı

Dİ-EN’in anketi CHP’li Çukurova Belediyesi tarafından hazırlanan bir basın bülteni aracılığıyla basına servis edildi. Anketin tepki çeken bölümünde “Adana etnik ve mezhepsel siyasetin en çok sonuç verdiği illerden biri. CHP-İP ititfakında seçimlerin kazanabilmesi için ‘Sünni’ İP oyları olmazsa olmaz. İP seçmenleri için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arap Alevisi kökenli olduğu için tercih edilmiyor. HDP seçmenleri de Karalar’ın Alevi inancı nedeniyle kendisini sıcak bulmuyor. CHP’nin aday göstermesi halinde Soner Çetin, Kürt asıllı olması nedeniyle HDP’den, Sünni olması nedeniyle İP’den daha fazla oy alabilecektir” ifadeleri yer aldı. 

Çetin: Servis ettirmezdim

CHP’li Soner Çetin düzenlediği basın toplantısında, “Basın bülteninin son halini görmedim, okusaydım, mezhepsel ve ırkçı söylemleri bilseydim servis ettirmezdim. Anketi biz yaptırmadık, kimin yaptığını da bilmiyorum” dedi. Bülteni servis eden basın danışmanı Can Küçükozkan da “Yaptığımız basın bülteni, maalesef dikkatli araştırılmadan yapılmıştır” diyerek, istifa edebileceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:52
  1. Adana
  2. Can Küçükozkan
  3. Soner Çetin
  4. Çukurova Belediyesi
  5. Arap Alevisi
  6. Zeydan Karalar
  7. CHP

YORUM YAZ

  • hsnhsn26 dk önce
    Kk sayesinde cacchhhpppa mezhepçi bir parti haline gelmiş ki seçmeninde tepkiler oluşmaya başlamış vatansever cacchhhppp seçmeni olarak oy verdiğimiz parti atatürk ün kurduğu ülkem sevdalusı bir parti mi yoksa ,bir mezhep partisi mi, partiye mi bir mezhepe mi oy veriyorsunuz sorgulayalım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darbeciler ilk kurşunu Türk bayrağına sıktılar
  1. Darbeciler ilk kurşunu Türk bayrağına..
  2. Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
  3. FETÖ'nün "badi ve devir sistemi"..
  4. "Türk halklarının aynı dili konuşması..
  5. Malazgirt'te çatışma! Teröristler..
  6. MEB "TIMSS" için yeni yol haritası..
  7. FETÖ, Karlov suikastı tarihini..
  8. İş Bankası’ndan "Günlük Kazandıran..
  9. Dirsek teması, Saadet’i vebalden..
  10. PKK'nın sözde "İsveç sorumlusu"na 20..
  11. Domuzlar mahalleye inince, silahlanıp..
  12. "İspanya'yı yenersek avantaj yakalarız"
  13. Hedefi tekvandoda Avrupa şampiyonluğu
  14. Birleşmiş Milletler'den Venezuela'ya..
  15. AK Parti Hatay belediye başkan..
  16. Edenred, Ticket Compliments Universal..
  17. Bardan atılmayı kendine yediremedi, av..
  18. Tenis "zengin sporu" algısından..
  19. İstinaf mahkemelerinde karar sayısı..
  20. "Bilişim sistemleri 5 yıl içerisinde..
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
İstanbul'da askeri helikopter düştü
İstanbul'da askeri helikopter düştü
AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...