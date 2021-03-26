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Gündem CHP’yi HDP sevdası yaktı
Gündem

CHP’yi HDP sevdası yaktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ve terör sevici HDP'nin CHP seçmenini ne hale getirdiğini gösteren karikatür büyük ilgi çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 00:52:00 - 2021-03-26 00:54:06
CHP’yi HDP sevdası yaktı

Terör sevici HDP ile ittifak kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepkiler günden güne artarken, CHP seçmeninin de bu durumdan memnun olmadığı biliniyor. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yürüten CHP ve seçmeninin durumunu bir karikatür bu kadar güzel resmedebilirdi.

CHP, HDP ve CHP seçmenin yer aldığı karikatürde Atatürk portresine doğru ilerleyen temsili CHP seçmeninin sırtında CHP'li bir siyasetçi ve HDP'yi temsilen bir kişi yer alıyor.

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