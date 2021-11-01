CHP'yi bile solladı! “Atatürk’ün hutbelerini okutacağız, Diyanet İşleri Başkanı Alevi olacak”

Yeni Akit/Ankara

Son açıklamalarıyla CHP'yi bile sollayan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Kocaeli il kongresine katıldı. Babadan oğula genel başkan olan Hüseyin Baş, burada yaptığı konuşmada, Cuma gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerde M. Kemal'in adını anmaması üzerinden Diyanet'i hedef aldı.

M. Kemal'in talimatından bile habersiz

M. Kemal'in hutbelerde hiçbir liderin adının anılmaması talimatı verdiğindan bihaber olan ve cahilce ifadeler kullanan BTP'li Hüseyin Baş, “Cuma hutbesinde yine Atatürk'ten bahsedilmedi. Atatürk ile ne dertleri var biz anlamış değiliz. Şimdi bunlar Müslüman desen Atatürk bunlardan daha Müslüman, bunlar vatanperver desen Atatürk bunlardan daha vatanperver, bunlar hakka hukuka dikkat eder desen Atatürk bunlardan daha çok hakka hukuka dikkat eder” dedi.

“Diyanet İşleri'nin başına Alevi birini getireceğiz”

Kocaeli konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı'nın Alevi olması yönündeki teklifini tekrarlayan BTP lideri Baş, “Bunlar Cemevlerini ibadethane yapmayı tartışırken ben Diyanet İşleri'nin başına Alevi getirelim diyorum. Farkımız bu! Siz Atatürk'ün günü kurtarmak için bir hamle yaptığını gördünüz mü? O’nun yaptığı bütün hamleler Cumhuriyeti ilelebet ayakta tutmak için yaptığı hamleler. O halde Atatürk'ün hamlelerini biz bugün hayata geçirirsek sorunu çözmüş oluruz. Biz Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hoş Geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda Atatürk'ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Bir yılda 52 tane Cuma var. Atatürk her Cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza, 'Senin Cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdırdığı hutbelerin dışına çıkamaz' diyeceğiz. Hadi buna itiraz etsinler. Edemezler. Niye? Din değişmedi ki... Adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor. Yahu bu din değişir mi? 1400 yıldır aynı kurallar var ama fetvalar başka, hutbeler başka, vaazlar başka... Buna gerek var mı? O zaman ne yapacağız? Biz iktidar olduğumuzda Diyanet İşleri'nin başına Alevi bir kardeşimizi getireceğiz ve her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız. Başka partilerden bunları görüyor musunuz diye bir soru gelebilir. Onlar niye bunları söylemiyorlar? Bilmiyorlar ki söylesinler. Ben 'zekatlarını açıklasınlar' dedim. Bir arkadaşım, 'Muhalefet yıllardır bunu hiç söylemedi' dedi. Ben de , 'muhalefetin de zekatla ilgili bir bilgisi yok ki' dedim. Şimdi ‘Asgari ücreti 10 bin lira yapacağız’ diyoruz gülüyorlar. Ne gülüyorsunuz, biz bunların zekatıyla asgari ücreti 10 bin lira yaparız” ifadelerini kullandı.