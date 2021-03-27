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Gündem CHP'ye tepki gösteren Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

CHP'ye tepki gösteren Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 03:16:00 - 2021-03-27 03:21:32
CHP'ye tepki gösteren Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili, "Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti." ifadelerini kullandı.

"Yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuyla ilgili eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Altun, şöyle devam etti:

"CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. 'İstanbul Sözleşmesi'nden ancak Meclis kararıyla çıkılır' demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!"

İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak

Paylaşımında, "Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz." ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Zahmet olmazsa '9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi'ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama! Bu iş bitti.

Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usulüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"

 

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