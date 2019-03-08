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CHP'ye sapkın yönetici

Yerel seçimler öncesi gelen istifa haberleriyle sarsılan CHP, çareyi LGBT'lilere sarılmakta buldu. Cinsiyetini değiştiren sapkın, CHP Avcılar İlçe örgütünün yönetimine alındı.

08 Mart 2019 Cuma 15:44
CHP'ye sapkın yönetici

CHP Avcılar İlçe örgütünde geçen ayın sonunda belediye meclis üye aday listesinin açıklanması ardından görülen rahatsızlık sonucu 8 yönetici istifa etti.

Bu durum sonrası yedekler, yönetim kurulu asil listesine alındı. Böylece CHP, cinsiyet değiştiren sapkın Niler Albayrak'ı ilçe yönetimine aldı.

CHP'de bir ilk sapkın yönetici oldu

CHP İlçe Başkanı Hasan Şeker tarafından Niler Albayrak'a gönderilen 2019/21 sayılı yazıda, "CHP Avcılar Yönetim Kurulu görevinden istifa eden Duran Meşeci, Seçkin Karakaya, İsmail Dağlı, Esengül Bakar, Sadiye Özgür, Mümin Refref, Deniz Baykara, Cesim İnce'nden boşalan asil yönetim kurulu üyeliğine parti tüzüğümüzün 29. Maddesi gereği sizin çağrılmanız, 03.03.2019 tarih ve 61 sayılı karar ile belirlenmiş olup, tarafınıza tebliğ olunur" denildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:44
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Hasan Şeker
  3. İstanbul
  4. Esengül
  5. Avcılar
  6. CHP

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