CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
Ardahan'da bulunan Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlileri CHP'ye mühür basılmış 2 adet sahte oy pusulası ele geçirdi.31 Mart 2019 Pazar 13:23
Ardahan merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu'nda güvenlik görevlilerince, bir şahsın elinde CHP kısmına "evet" mührü basılmış iki adet sahte oy pusulası fotokopisi ele geçirildi.
Tutanak tutularak muhafaza altına alındı
Alınan bilgiye göre, Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınarak, tutanak ilçe seçim kuruluna gönderildi.
Kaynak: Yeni şafak
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