CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi Ardahan'da bulunan Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlileri CHP'ye mühür basılmış 2 adet sahte oy pusulası ele geçirdi.

Ardahan merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu'nda güvenlik görevlilerince, bir şahsın elinde CHP kısmına "evet" mührü basılmış iki adet sahte oy pusulası fotokopisi ele geçirildi. Tutanak tutularak muhafaza altına alındı Alınan bilgiye göre, Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınarak, tutanak ilçe seçim kuruluna gönderildi. Kaynak: Yeni şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.