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CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte

CHP yönetiminin özel bir araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre CHP ve İYİ Parti'nin oyları düşüşte.

09 Aralık 2018 Pazar 09:28
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte

Aday krizi yaşayan CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçimlere yönelik kamuoyu araştırmalarını hızlandırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre bu çerçevede özel bir şirkete yaptırılan ve kasım ayını kapsayan anketin sonuçları kısa süre önce CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre değişimler oldu.

CHP ve İYİ Parti’nin oyu düştü

Buna göre, AK Parti’nin oyu 42.2, CHP oyu 23.3 olarak hesaplanırken, MHP’nin oy oranının 12.4’e yükseldi. İYİ Parti ise 9.3’e geriledi. Aynı araştırma şirketinin bir önceki araştırmasında CHP’nin oy oranı 25.4 olarak hesaplanırken son anketteki oranın 23.3’e gerilemiş olması dikkati çekti.

Araştırmaya katılan seçmenlere, CHP’yi nasıl tanımladıkları da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 56.4’ü CHP’yi, “Kemalist-Atatürkçü” bir parti olarak tanımladı. Yüzde 26.9 oranındaki seçmen CHP’yi “sosyal demokrat” bir parti olarak görürken, yüzde 6.7’lik kesim CHP’nin “özgürlükçü” bir parti olduğu seçeneğini işaretledi. Kamuoyu araştırmasında seçmenden “CHP iktidar olsa dini özgürlükleri kısıtlar mı?” sorusuna da yanıt istendi. Seçmenin yüzde 23.1’i bu soruya “evet” yanıtını verirken, yüzde 57.4’lük kesim CHP’nin iktidar olması halinde dini özgürlükleri kısıtlamayacağını beyan etti.

Araştırmada seçmene, yerel seçimlerdeki oy verme tercihini neye göre belirleyeceği de soruldu. Seçmenin yüzde 54’ü, “partisi ve onun politikalarına” göre oy vereceğini söyledi. Seçmenin yüzde 31.8’i yerel seçimlerde yarışacak adaya bakarak oy vereceğini ifade etti. CHP seçmenin yüzde 64’ü de partisi ve politikalarına bakarak o vereceğini aktardı. Bu verilerin, son dönemde sıklıkla dile getirilen “yerel seçimlerde herkes adaya bakarak oy verir” tezinin tersi bir durumu ortaya koyması dikkati çekti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:28
  1. CHP
  2. anket
  3. yerel seçim
  4. İYİ Parti
  5. AK Parti
  6. MHP

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