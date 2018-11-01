CHP'ye karşı 'adalet' yürüyüşü

Hakkında 50 suç duyurusu yapıldığını ve 13 davanın devam ettiğini belirten Başbay, haberleri yayımladığı interten sitesinin iki kez yayın durdurma cezası aldığını, iki haberinden dolayı hapis ve para cezası aldığını söyledi. Başbay şöyle devam etti: "İşin en trajikomik yanı ise, haberlerin içeriğinden değil de kullandığımız karikatürlerden dolayı yargılanıyorum. Hiçbir siyasi destek almadan, sadece 'Adalet'in herkes için bir gün lazım olacağını anlatmak gayesiyle başladığım yürüyüşümü CHP Genel Merkezi önünde noktalayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan gelirken yanında getirdiği eksik 'Adalet' anlayışını geri götürüp kendisine iade edeceğim. Bir kesim için değil, herkes için adalet diyorum. 'Karikatürlerden dolayı bir gazeteci hakkında 50 suç duyurusu yapılamaz, 12 dava açılamaz' diyorum. 'Bir gazeteciye karikatür yüzünden 1 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası verilemez' diyorum. 'Bir gazeteciye bin 740 TL para cezası verdirmek ve ardından basın özgürlüğünü savunmak çok komik oluyor' diyorum" diye konuştu.