CHP'ye göre İstanbul'da son sonuçlar nasıl? İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.04 Nisan 2019 Perşembe 23:56
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından elindeki YSK verilerini ilettiğini belirten İmamoğlu, paylaşımında Binali Yıldırım ile arasında 18 bin 871 oy olduğunu savundu.
İşte o paylaşım..
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