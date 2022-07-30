CHP'ye "emanetçi" aranıyor

Kulislerde CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda genel başkanlıktan istifa edebileceği, yerine de emanetçi bir genel başkanın gelebileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta sonu yaptığı Balıkesir mitingi ile birlikte, açıkça cumhurbaşkanlığına aday olacağının işaretini verdiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. CHP kulislerinde de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor. CHP’li kurmaylar her platformda adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken, 6’lı masada bu konuda bir kriz çıkmayacağı görüşünü dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylığı nedeniyle CHP içinde 2023 senaryoları da konuşulmaya başladı. Parti içinde şimdiden genel başkanlık koltuğu için yarış başladığı ifade ediliyor.

Sırayla: Faik Öztrak - Özgür Özel - Oğuz Kaan Salıcı

CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde “Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da artık bu koltukta oturması zor. Aday olup kazanamazsa, seçim kaybettiği için artık o koltuğa oturamaz. Kazanırsa, zaten partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğumuz için, her durumda genel başkanlığı bırakacak. Aday olmaması durumunda bu sefer, parti içinden büyük tepki gelir ve genel başkanlığı tartışmaya açılır. Bu nedenle 2023 seçimleri CHP açısından da bir dönüm noktası olacak” görüşü dile getiriliyor. Öte yandan, kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda yerine ‘emanetçi bir genel başkan’ aradığı, yakın çalıştığı kurmaylarından Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel’in isimlerinin konuşulduğu da belirtiliyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ