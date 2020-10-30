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Gündem CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!
Gündem

CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!

İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarımızın olduğu depremin ardından CHP'ye çalışan gazeteci ve İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş, provokatif bir tweete imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:01:00 - 2020-10-30 19:02:35
CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!

İzmir’de yaşanan ve can kayıplarımızın olduğu depremin ardından, vatandaşlar yakınlarının kurtarılması ve onlardan haber alabilmek için uğraşırken, CHP'ye çalışan gazeteci ve İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş ise, provokatif ve gerçek dışı bir paylaşıma imza attı.

Sanki İzmir'i AK Parti yönetiyormuş gibi, deprem üzerinden siyasete kalkışan Üküş, “AK Parti Türkiye’yi felakete sürüklüyor” iddiasında bulundu.

İnsanlar can derdinde...

Üküş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ege. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hem de çok acı gerçeği. Deprem gerçeğine odaklanma yerine ranta odaklanmış AK Parti Türkiye'yi felâkete sürüklüyor. İstanbul depremine hazırlanmak yerine rant projesi olan Kanal İstanbul için ısrar edenler felâkete davetiye çıkarıyor" iddialarında bulundu.

Skandal sözlerden sonra, sosyal medya kullanıcıları "İnsanlar can derdinde, sen siyaset yapıyorsun" yorumlarıyla Üküş'e tepki gösterdi.

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