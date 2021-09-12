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Siyaset CHP'ye büyük şok! Topluca istifa ettiler
Siyaset

CHP'ye büyük şok! Topluca istifa ettiler

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:55:00 -
CHP'ye büyük şok! Topluca istifa ettiler

Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ açıklamada, "Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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