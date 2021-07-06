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Siyaset CHP'ye ateş püskürdü: Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri!
Siyaset

CHP'ye ateş püskürdü: Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri!

CHP'yi yerden yere vuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 17:47:00 - 2021-07-06 17:52:30
CHP'ye ateş püskürdü: Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada CHP'yi yerden yere vuran Muharrem İnce, "Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım." dedi.

CHP'nin Hazine'nin verdiği parayı kasada tuttuğunu ve kendisine uygulanan ambargoyu anlatan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Bu gariban partisinden niye ayrıldı? Gel bunu milletin önünde bir tartışalım. Gel tartışalım, söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı, sorun yok. Genel başkan yardımcısı Halk TV'nin genel müdürünü arıyor, 'Fazla göstermeyin diyor'. Adam cumhurbaşkanı adayı kimi gösterecek? Aday olmayan genel başkanını mı gösterecek? Ne yapacak ki onu gösterip. Kaç para harcamadınız, hazinenin verdiği parayı kasada tuttunuz... Gelin tartışalım. Sandıklara nasıl gözlemci koymadınız, oy da vermediniz zaten. Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri dolaşsın dursun meydanlarda. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım."

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