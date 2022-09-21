CHP’nin ziyaret ettiği vakfın Türkiye ilgisi

Almanya’ya giden CHP heyeti, Alman Sosyal Demokrat Parti‘ye (SPD) yakınlığıyla bilinen ve Alman devleti tarafından finanse edilen Friedrich Ebert Vakfı‘nı (Friedrich Ebert Stiftung) ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan CHP milletvekili ve PM üyesi Yunus Emre, “Almanya programımızı Friedrich Ebert Vakfı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi’ne yaptığımız ziyaretlerle tamamladık. Üç gün süren programda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları başta olmak üzere pek çok konuyu etraflıca ele aldık” ifadelerini kullandı. Ziyarette Emre’nin yanı sıra CHP’nin Yurt Dışı Örgütlenmelerinin başına getirilen çiçeği burnunda Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Eskişehir Büyükşeşhir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat da yer aldı. CHP Heyeti Alman Federal Meclis Üyeleri SPD’li Dietmar Nietan ve Macit Karaahmetoglu ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bir bilgilendirme yapılmadı.

Friedrich Ebert Vakfı, Türkiye’ye yönelik ilgisiyle dikkat çekiyor

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını, muhalif bazı yayın organlarını, kadın derneklerini, Lgbt oluşumlarını destekleyen Friedrich Ebert Vakfı, Almanya’da bazı Alevi cemaatlerinin finansal destekçileri arasında.Friedrich Ebert Vakfı‘nın Türkiye’de en yakın olduğu kurumlar arasında Soros bağlantılı TESEV geliyor. Friedrich Ebert Vakfı’nın partnerleri arasında Osman Kavala‘nın kurduğu “Anadolu Kültür“, sözde soykırım savunuculuğu yapan Hrant Dink Vakfı, Medyascope, GazeteDuvar, Daktilo1984 ve Bianet gibi yayın organları da var.

Necip Hablemitoğlu'nun dikkat çektiği vakıf

Suikaste kurban giden yazarımız Necip Hablemitoğlu’nun “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabında yer alan Friedrich Ebert Vakfı ve Heinrich Böll Vakfı da yer alıyordu. Hablemitoğlu bu kitapta, Alman vakıflarının Türkiye’de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediğini savunuyordu.

Hablemitoğlu, öldürülmeden bir yıl önce yayımladığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında, “Konrad Adenauer Vakfı, Körber Vakfı, Alexander von Humboldt Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı, Heinrich Böll Vakfı, Hans Seidel Vakfı özellikle dikkat çekenleridir” demişti. Hablemitoğlu, Alman Orient Enstitüsü, Goethe Enstitüsü, Alman Kültür Merkezi, Georg Eckert Enstitüsü ve Fian Örgütü’nün Türkiye’deki faaliyetleri ve hibe politikalarının izlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

CHP’ye 85 bin avro yardım

Kamuoyu Friedrich Ebert Vakfı’nın adını, 2005 yılında CHP’ye yaptığı 85 bin Avro’luk yardımla duymuştu. Önce Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan Ebert Vakfı’na, ardından Ebert Vakfı’ndan CHP’ye 85 bin Avro’luk yardım yapıldığı öğrenilmiş, ancak yargı bu konuya yeterince eğilmemişti. CHP’nin defalarca ortak toplantı yaptığı Ebert Vakfı’nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Teknik takipte ortaya çıkan bazı noktalar var. Bir Alman vakıf var. CHP ve BDP’li belediyelerle çalışıyor” sözüyle BDP’ye de yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

2002 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden Necip Hablemitoğlu da Ebert Vakfı’nın Türkiye’de karanlık işler çevirdiğini belirterek “Ebert Vakfı, Türkiye’deki siyasi partiler içinde en çok CHP ile ilişki içindedir” demişti.

Friedrich Ebert Vakfı’nın adı son olarak AK Parti Hükümeti’ne yönelik Gezi Kalkışması ile gündeme gelmişti. Gezi Kalkışması öncesi Ebert Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi BomontiYerleşkesi’nde “Dayanışma-kentleşme” ana temalı toplantı düzenleyip Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinin icraatları ele alınmış ve ‘vatandaşların duruma nasıl müdahil olabileceği’ değerlendirilmişti.