CHP’nin YSK temsilcisi Avukat Köksal Filorinalı oldu

Eski CHP milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi olarak Köksal Filorinalı'yı görevlendirdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından atamaya ilişkin paylaşımda bulunan Barış Yarkadaş “TV100 için edindiğim bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK Temsilciliği’ne Avukat Köksal Filorinalı’yı atadı” dedi.

“YSK CHP GENEL BAŞKANI KİMDİR SORUSUNUN CEVABINI VERMİŞ OLDU”

Filorinalı ile görüştüğünü aktaran Yarkadaş, “Avukat Filorinalı 'Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun verdiği bu onurlu görevi partimizin hukukunu korumak için üstlendim' dedi. YSK, Kılıçdaroğlu’nun atama yazısını kabul ederek, ‘CHP Genel Başkanı kimdir?’ sorusunun cevabını da bir kez daha vermiş oldu” ifadelerini kullandı.