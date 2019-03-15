CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor

CHP yine bir pankart kesme kriziyle gündeme geldi. Daha önce DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ın afişleri kesilmişti. Şimdi de CHP'li belediyenin yönettiği Yenimahalle ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’nin ilçenin çeşitli bölgelerine astığı seçim afiş ve pankartları kesildi. Afiş ve pankartların kesilmekle kalmayıp parçalandıkları gözlerden kaçmadı.



'Oylar arttı, CHP'liler harekete geçti'

Seçime sayılı günler kala konuyla ilgili bilgi veren yetkililer; "Veysel Tiryaki’nin Yenimahalle ilçesindeki itibarının giderek artması, hem anketlerde hem de vatandaş nezdinde oylarının arttığının görülmesi üzerine CHP’liler harekete geçti. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Veysel Tiryaki’nin seçim afişleri kesildi. Afişleri kesmekle yetinmeyen saldırganlar, hıncını afiş ve pankartları parçalayarak almaya çalıştı." şeklinde konuştular.



Olayın emniyete intikal ettirildiği ve mobese kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

