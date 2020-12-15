CHP’nin yatırım düşmanlığı bu defa da Silivri’de hortladı

Kaynarca, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın, Silivri’deki arazi tahsisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı yargıya taşıyacaklarını açıkladığını hatırlatarak, “Türkiye’de ne yazık ki yatırım karşıtı muhalefet anlayışıyla sürekli mücadele ediyoruz” ifadesini kullandı. MAXICELLS firmasının, yerli plazmadan kan ürünleri üretimi gibi öncelikli bir alanda 456 milyon avroluk yatırım gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu, başvuru ölçütleri doğrultusunda da münferit yatırım yeri tahsisinin kabul gördüğünü anlatan Kaynarca, şartları taşıyan bütün yatırımlar için başvurulması halinde bu tahsisten faydalanılabildiğini, bu firmaya özel bir durum olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Bu yatırımla yıllık 400 milyon avroluk ithalatın önüne geçileceğini vurgulayan Kaynarca, bu tesiste 400’ü aşkın kişinin istihdam edileceğini dile getirdi. Kaynarca, “Yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmamız tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri’de gerçekleştirecek. Endüstri Bölgeleri Kanunu’na uygun bir şekilde münferit yatırım yeri tahsisi gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı



Bedelsiz bir tapu devrinin asla olmadığının altını çizen Kaynarca, ilk tahsiste yıllık cüzi de olsa bir kiralama ücretinin ödendiğini bildirdi.



Kaftancıoğlu, tecavüzleri gizlemek için bunu yapıyor



Kızılay’ın bu milli projenin en değerli paydaşlarından biri olduğuna işaret eden Kaynarca, “Türkiye’nin sağlıkta en büyük yerlileşme adımlarından birine, milli bir projeye CHP ve onun İl Başkanı neden karşı çıkar? CHP, hangi ilaç ve ithalat lobilerinin sözcülüğünü yapıyor olabilir? Türkiye’nin 400 milyon avrosu, her yıl ithalat lobileri eliyle yurtdışına giderken CHP hiç olmazsa bu konuda milli bir duruş sergileyemez mi?” sorularını yöneltti.



Tülay Kaynarca, taciz ve tecavüz iddialarını örtbas ettiği ortaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gündem değiştirme çabasının gözlerden kaçmadığını kaydetti.