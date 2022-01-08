CHP’nin vurgunu haritaya uzandı

Bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığını deşifre ettiğimiz CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden kötü kokular gelmeye devam ediyor. Daha önce İBB, ABB ve Beşiktaş gibi CHP’li belediyelerin uydurma içerikli ihalelerle yandaşlarını zengin etme yönetiminin bir benzerinin de başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulandığı ortaya çıktı.

Adrese teslim ihale

Hizmetten çok skandallarla, milyonluk vurgunlarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve salgına dönüşen yolsuzluklarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde talan son gaz devam ediyor. Üst düzey yöneticilerinin, katıldıkları yılbaşı eğlencelerinde yemek masalarında dansöz oynattığı deşifre olan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde şimdi de ballı ihale rezaleti patlak verdi. CHP’li Vahap Seçer Başkanlığı’ndaki Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 30.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen baskı ve cilt ihalesinin, adrese teslim şekilde yandaş firmalara verildiği ortaya çıktı. Doğal afetler, salgın hastalık ve savaş durumunda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesinin işletildiği 5 milyon 296 bin 393 TL’lik astronomik rakamlı ‘Basım, Tanıtım ve Duyuru Hizmeti Alımı’ ihalesinin, CHP’li belediyeden çok sayıda ihale alan Akdeniz Doğuş Reklam Baskı Organizasyon şirketine paslandığı öğrenildi.

Sembolik indirim devasa vurgun

Yalnızca bir firmanın teklif verdiği ve sembolik bir indirimin uygulandığı şaibeli ihalede alım cetveli üzerinden astronomik bir vurguna imza atıldı. İhalede, daha önce personel giderleri için 97 milyon 967 bin 500 TL bütçe ayırırken personelin ulaşımı için 83 milyon lira gibi dev bir ödenek ayıran CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin uyguladığı yandaşları semirtme yöntemini devreye alındı. İhaledeki astronomik rakamı perdelemek için harcama kalemlerini şişiren CHP’li Mersin Belediyesi yetkilileri, akla hayal gelmeyen zorlama içerikleri teknik dökümana yerleştirdi. Mersin’in nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişi olduğu halde, yüklenici firmadan 7 milyon 200 bin adet il haritası istendi.

7.2 milyon cezerye kutusu

Şaibeli ihalede rezalet bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Aynı ihalede 7 milyon 200 bin adet cezerye kutusu ve 2 milyon 200 bin adet dava dosyası alınarak harcama kalemleri şişiriliyor. Daha önce İBB, ABB ve Beşiktaş gibi belediyelerin uyguladığı yandaşlarını zengin etme yönteminin bir benzerinin Mersin’de ortaya çıkması, CHP’li belediyelerdeki sistematik vurgunu gözler önüne serdi. Öte yandan; Akit, 6 Ocak’ta, “CHP’den ‘özgür basın’ dansözlüğü” başlıklı haberinde, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haber sonrası suç duyurunda bulunarak savcılık talimatıyla basın mensuplarını susturmaya çalıştığını tüm ayrıntılarıyla belgelemişti.