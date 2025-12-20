  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!

Türkiye-Umman hattında büyük hedef gündemde! Ticarette yeni dönem için düğmeye basıldı!

Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Türkiye ekonomisinde yükseliş mesajı! Küresel yarışta dikkat çeken tablo ortaya çıktı!

Suriye’de Şahin gözü devrede! ABD saldırı görüntülerini paylaştı

İran'da çöküşün itirafı: 'Ekonomiyi kurtaranın elini öperiz'

Japonya'dan nükleer silah hamlesi! Hazırlıklara başladılar

ChatGPT kullananlar dikkat! Tamamen İsrail'in kontrolünde!

Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!
Gündem CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı
Gündem

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartışma yaşadığı bisikletliye çarpıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması yer alıyor.

İETT otobüsü alevler içinde kaldı
İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Gündem

İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı
Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Yerel

Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi
İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi

Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi

Kaza ucuz atlatıldı! İETT otobüsü direğe çarparak durabildi
Kaza ucuz atlatıldı! İETT otobüsü direğe çarparak durabildi

Yerel

Kaza ucuz atlatıldı! İETT otobüsü direğe çarparak durabildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23