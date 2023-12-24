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Gündem CHP'nin utanmazlığı 'pes' dedirtti! Şehitlerimizle dalga geçen Özgür Özel'e bir şok daha
Gündem

CHP'nin utanmazlığı 'pes' dedirtti! Şehitlerimizle dalga geçen Özgür Özel'e bir şok daha

Yeniakit Publisher
2023-12-24 22:56:00 - 2023-12-24 23:25:53

Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesi, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi (HDP) ile kol kola gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem şehit oldu.

 

Şehit yakınlarından CHP'ye tepki

Şehit Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde şehit yakınları, Meclis'te terör örgütüne karşı ortak bildiriye imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi.

Çelengi parçalayıp attılar

 

Şehit yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı. Bu esnada cenazeye katılan diğer vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
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