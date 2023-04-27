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Medya CHP'nin trollerine büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular
Medya

CHP'nin trollerine büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular

Yeniakit Publisher
2023-04-27 14:11:00 -
CHP'nin trollerine büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, "Troll ağındaki binlerce ismin akıbetini seçim sonuçları belirleyecek" dedi.

 

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, "Troll ağındaki binlerce ismin akıbetini seçim sonuçları belirleyecek" dedi. 

Çelik yazısında, "CHP, ifşa olan trol yapılanması haberine reaksiyon göstermedi. Ne CHP’den bir yalanlama ve ne de şebeke üyelerinden savunma yapılmadı. Lakin bu sessizlik 'yakalandık, ölü taklidi yapalım' tepkisizliği değil. Anladığım kadarıyla 14 Mayıs’a kadar operasyonlarına devam edecekler. Troll ağındaki binlerce ismin akıbetini ise seçim sonuçları belirleyecek. Çünkü bu yapılanmanın; CHP’yi kurumsal olarak dağıtacak, etkin isimleri birbirine düşürecek ve seçim sonrasına hesap yapanları hedef alacak gücü de var. Kaldı 17 gün…" ifadesini kullandı. 

 
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