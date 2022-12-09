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Gündem CHP'nin torpil listesi ortalığı karıştırdı!
Gündem

CHP'nin torpil listesi ortalığı karıştırdı!

CHP Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yıllardır sürdüren Sedrettin Coşkuner’in oğluna CHP rozetini geçtiğimiz Şubat ayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:27:00 -
CHP'nin torpil listesi ortalığı karıştırdı!

CHP'de milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerinin istifa süreci başlarken ortalığı karıştıran bir gelişme yaşandı. Karşıyaka'da İlçe Başkanı Serdar Koç'un istifa etmesi halinde ilçe başkanı olabileceği konuşulan ve kendisi de halen Karşıyaka Belediyesi'nde yönetici olan CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner ile ilgili partililer arasında şok bir liste dolaşmaya başladı. Coşkuner'in içlerinde kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktuğu iddia ediliyor. Liste elden ele dolaşırken CHP İl örgütünde de gündem oldu.

'BUNLARIN ÇOĞUYLA İLGİM YOK'

Herkes bu listeyi konuşurken Yeni Asır'ın görüştüğü Sedrettin Coşkuner, bu isimlerin 5-6'sının doğru olduğunu ancak birçok kişinin kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Kızının Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığının doğru olduğunu ifade eden Coşkuner, oğlu Berkay Coşkuner'in Çiğli Belediyesi'nde çalıştığı iddiasının doğru olmadığını ve oğlunun inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi. Bunun kendisine karşı parti içinde yapılmış bir komplo olduğunu ileri süren Coşkuner, "Yapanlar da CHP'li. Karşıyaka İlçe Başkanı olma ihtimalim var diye yapılıyor. Öyle 25 tane yakınım yok. Kimlikleri topluyorum. Dava açacağım. Serdar Yavaşoğlu var Karşıyaka'da, o yaptırıyor bunları. Mesela orada Durmuş var Hakan var. Coşkuner değil soy isimleri. Tekirdağ'da mı ne bir yakınımı işe aldırdığımı iddia ediyorlar, kanıtlasınlar ben bugün istifa ederim" dedi.

'ALDIRDIĞIMIZ İSİMLER VAR AMA'

Söz konusu listedeki bazı isimlerin kimlik fotokopilerini bile atabileceğini söyleyen Coşkuner, "Tabii 'Sedrettin ilçe başkanlığına gelirse hepimizi yok eder' diyorlar. Size o listede yer verilen bazılarının kimlik fotokopilerini atayım, soy isimleri farklı. Yamanlar'da, Gümüşpala'da aldırdıklarımız var. Sayılan 25 kişi içinden Büyükşehir'de İsmail ve Ozan Coşkuner de var. Onlar da 10-15 yıl önce girmişler, yani benimle ilgileri yok" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ

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Yorumlar

havva BULUT

birazcık cesaretin varsa bilipte yayınlmıyorsan ALLAH sizi maf etsin işallah ak partinin araşıtr cesaretin varsa hadi görem

Hikmet

Diğer partileride istiyoruz. Çalışmalar için teşekkür ederim
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