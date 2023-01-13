CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

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AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Adem Metan'a konuştu.

İlçedeki çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Döğücü, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı inşaatını durdurup üzerine de toprak döktürdüğü süreci anlattı.

"Bakanlık İBB'den yeri teslim etmesini istedi"

Başkan Döğücü, CHP'li İmamoğlu'nun talimatıyla üzerine hafriyat dökülerek durdurulan metro inşaatına Ulaştırma Bakanlığı'nın devam etmek istediğini açıkladı.

Şeyma Döğücü şu ifadeleri kullandı:

İBB, 'çok kullanan yok' diye başlamış inşaatı hafriyat toprakları ile kapatmaya başladı. Tamamen doldurdular, inanabiliyor musunuz! 7 km uzunluğunda bir hat. Hafriyat dökümünden de para kazandılar. Vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaş 'biz metro hattı var diye buradan ev aldık yatırım yaptık' diyor.

Biz peşini bırakmadık bu olayın. Vatandaşlarımızın şikayetlerini Ulaştırma Bakanlığımıza ulaştırdık. Bakanlığımız yeri İBB'den teslim alacak ve yaptıracağız.

Adil Bey şu an İBB'den yeri teslim etmesini istedi. Umarım yeri verirler. Vermezlerse ikinci kez Sancaktepe'de nefretle karşılanırlar. Yenidoğan halkı çok tepkili.