CHP'nin tetikçileri devrede! Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan şehitlerimiz üzerinden alçaklık

Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs alanına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman vatan evladı şehit düştü.

Bu yürek yakan gelişme sonrası Türkiye tek yürek oldu. 81 ilde eller şehitler için semaya kalktı. Sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehitlerimizi siyasete alet etmeye çalıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan kalemşor ve tetikçiler ise şehitler üzerinden toplum vicdanını yaralayan kirli algı operasyonlarına başladı. FETÖ'cüler tarafından da güzellenen CHP'nin tetikçilerinden Sedef Kabaş sahneye çıktı.

Kabaş, "Yaralı askerler var… Bazıları kurtarılamayıp şehit düşüyor… Aklıma askeri hastaneleri kapatanlar geliyor. Acaba hiç utanıyorlar mı?" sözleriyle göz göre göre aleni bir şekilde yalan söyledi.



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Sedef Kabaş'ın karanlık sicili

Böylesi bir zamanda toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedefleyen FETÖvari propaganda Kabaş'ın kirli sicilini de akıllara getirdi.

Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.

Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bir dönem, FETÖ medyasının ve darbecilerin amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin manşetlerini süsledi.