CHP'nin tek derdi Kur'an öğrenen nesil korkusu! Bale kursuna gideni sormuyor da...

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Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuklarına İslam'ı öğretmek isteyen Müslümanlar, onları yaz Kur'an kurslarına gönderiyor. Çocuklarımızın dini eğitiminin gündemde olduğu günlerde ise 'dertleri yüce Kur'an'a hasımlık olan' çevreler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef alarak Kur'an kurslarında olmadık bahanelerle açık arıyor.

Diyanet'i hedef aldı

TBMM'de konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Kur'an kurslarından duyduğu rahatsızlığı saklayamadı. Büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde, bir kesimin Kur'an kurslarına ilgi gösterdiğini iddia eden CHP'li Bakan, "İçeriğinden bağımsız olarak ifade etmek gerekirse dini eğitim çocuğun eğitim sürecinin içindedir ve toplumumuzun bazı kesimleri açısından öncelikli eğitim olarak değerlendirilir." dedi. Kur'an eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmesini garip bir şekilde 'anormal' bulan CHP'li vekil, "Burada en önemli nokta denetim. Bir internet araması yaptığınızda karşınıza çıkan haberler, denetimin başta çocuğun güvenliği olmak üzere ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Bu noktada dini eğitimde sorumluluk tamamen Diyanet’e bırakılmış." ifadelerini kullandı.

Dindar neslin yetişmesinden korkuyorlar!

Genç neslin yüce Kur'an ile İslam'ı öğrenmesinden korktuğunu gizleyemeyen CHP'li Murat Bakan, sözlerine şöyle devam etti: "MEB, Kur'an kurslarını denetleyemiyor. Bırakın denetlemeyi, ellerinde veri dahi yok. MEB, bir başka devlet kurumu ile olsa da sorumluluğun bölünüp devredileceği bir makam değildir. Burada denetlenecek olan hepimizin geleceğidir. Bakanlığı çocuklara, velilere, topluma, kanunlara ve Anayasa’ya karşı sorumlu davranmaya davet ediyorum."