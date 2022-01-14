CHP’nin “takoz belediyeciliği” o ülkede hortladı

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Avrupa'nın en büyük Müslüman mezarlığını inşa etme planı belediyeye takıldı. Hyndburn Belediyesi, 84 dönümlük Issa Memorial Garden adı verilmesi planlanan mezarlığın, çevresiyle “görsel bir uyum içinde olmayacağını” savunarak projeye izin vermedi. Belediyenin tarihi eserlerle ilgili biriminin bir yetkilisi, “Bu bölgeye mezarlık yapılırsa, Yeşil Kuşak kırsalının mevcut görsel bütünlüğü kaybolur. Mezarlık inşaatı, bölgedeki arkeolojik eserlerin yok edilmesine yol açmasının yanı sıra halka açık patikalar olan iki tarihi yola da zarar verir” iddiasında bulundu.

40 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacaktı

Müslüman Zuber ve Mohsin Issa adlı işadamı kardeşlerin hayır kurumu tarafından finanse edilecek olan mezarlık, 40 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacak şekilde planlanmıştı. Daha önce tuvalet temizleyicisi olarak çalışan ve geçen yıl yiyecek, giyecek, oyuncak gibi birçok ürünün satışının yapıldığı Britanyalı süpermarket zinciri Asda'yı satın alan iki Müslüman kardeşin memleketleri Blackburn'de yapmayı planladığı mezarlıkta 35 bin mezar yerinin bulunacağı açıklanmıştı. Söz konusu mezarlığın yapılmaması için kampanya başlatan bazı İslam düşmanları ise proje planlarına itiraz etmişti.