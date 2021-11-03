  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı

BM’den o ülke için çağrı geldi: Taraflar olarak ateşkes ilan edin!

Perinçek'ten ABD tepkisi: Namluların hepsi Türkiye'ye dönük

Enver Aysever ve Cem Yılmaz birbirine girdi

Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca "Atatürk'ten sonraki en büyük lider", görev vermeyince "istifa etsin kayınpeder!"

2016'da 'darbe'yi meşrulaştırmaya çalıştı! İngiliz gazeteci Erdoğan'ı olmayan kriz üzerinden hedef aldı

O yasaklar 1 ay önce kalkmıştı! Koronavirüs yasaklarını 6 Kasım’da geri getiriyorlar

RTÜK'ten gündüz kuşağındaki ahlaksızlıklar için ilk hamle! 'Aile içi mahremiyeti yıkan...

Barış Terkoğlu'nun Ali Erbaş yalanı elinde patladı!

Çin'den güldüren 'karbon emisyonu' bahanesi: Gelişme aşamasında olan bir ülkeyiz
Siyaset CHP’nin sütü de gıdası da bozuk
Siyaset

CHP’nin sütü de gıdası da bozuk

CHP’li siyasilerin yönettiği belediyelerde sosyal yardım skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:46:54 - 2021-11-03 10:46:54
CHP’nin sütü de gıdası da bozuk

Teoride sosyal devlet naraları atan CHP, iş icraata geldiğinde ise yardıma muhtaç vatandaşlara ya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ya da küflenmiş temel gıda maddelerini zerre utanmadan veriyor. Son olarak Samsun’un CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin, ‘yardım adı altında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vatandaşlara verdiğini’ itiraf etmesi, diğer rezaletleri de akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere CHP’li İBB yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerinin dağıttığı sosyal yardım içerikli ürünler bozuk çıkmıştı.

Etleri de sütleri de bozuk!

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramında topladığı hisseleri dağıtmayı bile başaramadı. İBB’nin vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırladığı kurban konserveleri bozuk çıktı. Milyarlarca liralık bütçesine rağmen Türkiye’yi muhtaç halde göstermek için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu gıda yardımı desteği alan İBB’nin, aldığı yardımları da kurtlandırdığı ortaya çıktı. CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Alman vakfından dilenerek aldığı yardımların uygun ortamda muhafaza etmediği için son tüketim tarihi geçmemesine rağmen’ kolilerde küf ve kurtlanma görüldü. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Süt Kuzusu’ projesi kapsamında, Bayraklı’da oturan ve 1-5 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere dağıttığı sütlerden bazıları bozuk çıktı. Minik yavrular zehirlenme tehlikesi geçirdi.

Yardımı bile şova çevirdiler

CHP ile tanışmadan önce Kağıthane’de kiralık bir gecekonduda yaşayan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı. Sadece bir adet koliyi 8 CHP’linin dağıtması dikkatlerden kaçmadı. İBB’den yardım kolisi aldığı sırada “İşsizim. İBB’den başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim” diyen Ali Genlik adlı şahsın ise lüks bir kafeteryada şef olarak çalıştığı ve şatafatlı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş
Siyaset

Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş

Başkan Erdoğan ile Roma'da bir araya gelen Biden, görüşmede, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra, "Ben eğer şu geride..
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte yapabiliriz
Ekonomi

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte yapabiliriz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye ile bazı projelere birlikte yatırım yapabiliriz" dedi.
BBP'nin 'ittifaktan ayrılacağı' iddialarına net cevap!
Siyaset

BBP'nin 'ittifaktan ayrılacağı' iddialarına net cevap!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, "Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay