CHP’nin sütü de gıdası da bozuk

Teoride sosyal devlet naraları atan CHP, iş icraata geldiğinde ise yardıma muhtaç vatandaşlara ya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ya da küflenmiş temel gıda maddelerini zerre utanmadan veriyor. Son olarak Samsun’un CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin, ‘yardım adı altında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vatandaşlara verdiğini’ itiraf etmesi, diğer rezaletleri de akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere CHP’li İBB yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerinin dağıttığı sosyal yardım içerikli ürünler bozuk çıkmıştı.

Etleri de sütleri de bozuk!

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramında topladığı hisseleri dağıtmayı bile başaramadı. İBB’nin vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırladığı kurban konserveleri bozuk çıktı. Milyarlarca liralık bütçesine rağmen Türkiye’yi muhtaç halde göstermek için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu gıda yardımı desteği alan İBB’nin, aldığı yardımları da kurtlandırdığı ortaya çıktı. CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Alman vakfından dilenerek aldığı yardımların uygun ortamda muhafaza etmediği için son tüketim tarihi geçmemesine rağmen’ kolilerde küf ve kurtlanma görüldü. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Süt Kuzusu’ projesi kapsamında, Bayraklı’da oturan ve 1-5 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere dağıttığı sütlerden bazıları bozuk çıktı. Minik yavrular zehirlenme tehlikesi geçirdi.

Yardımı bile şova çevirdiler

CHP ile tanışmadan önce Kağıthane’de kiralık bir gecekonduda yaşayan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı. Sadece bir adet koliyi 8 CHP’linin dağıtması dikkatlerden kaçmadı. İBB’den yardım kolisi aldığı sırada “İşsizim. İBB’den başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim” diyen Ali Genlik adlı şahsın ise lüks bir kafeteryada şef olarak çalıştığı ve şatafatlı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.