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CHP'nin sınırsız desteklerle Meclis'e soktuğu HDP: PKK'lılar canımızdır

CHP'nin tüm renkleri 'kucaklamak' adına sınırsız desteklerle Meclis'e soktuğu terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen HDP, ilk iş olarak Öcalan’ın özgürlüğünü Meclis’e taşıyacaklarını açıkladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13
CHP'nin sınırsız desteklerle Meclis'e soktuğu HDP: PKK'lılar canımızdır

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde verdiği destekle TBMM’ye girmesini sağladığı HDP’nin terör örgütü PKK tarafından yönetildiği bir kez daha ortaya konuldu. HDP’li sözde siyasetçiler ile vekillerinin eylem ve söylemleri, adayların PKK tarafından belirlendiğini, stratejilerinin PKK tarafından belirlendiğini, PKK sevk ve idaresinde faaliyet gösterdiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

KANDİL DURAĞI!

24 Haziran’da HDP'den Kayseri adayı olan Zenun Orta’nın evinde, PKK’nın kırsal alan yapılmasına katılmaya hazırlanan A.O yakalandı. A.O.’nun Kayseri’den Ağrı’ya geçerek İran üzerinden Kandil’e gitmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu durum HDP ile PKK ilişkisinin bir daha kez gündeme gelmesine neden oldu. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere İdris Baluken, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ile Pervin Buldan gibi birçok HDP’li siyasetçi de terör örgütü PKK lehine açıklamalar yapmıştı. İşe bir kaç örnek. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 24 Haziran seçimlerinin akabinde yaptığı açıklamada terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün Meclis’e taşıyacaklarını söyledi. Öcalan’a tecrit uygulandığını savunan Güzel, ''Halkın talebi 'sayın' Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasından öte özgürlüğüdür. Biz bu talepleri Meclis’e taşıyacağız. Tüm siyasi tutukluların özgürleşmesi talebimiz olacak'' şeklinde skandal açıklamalar yaptı.

''PKK TERÖRİST DEĞİL''

Terör örgütü PKK ile ilişkileri onlarca kez ortaya çıkan ve 6-7 Ekim olaylarında halkı sokağa dökerek 50’nin üzerinde insanın ölümüne neden olan tutuklu Selahattin Demirtaş, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte ''Biz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz'' demişti. Demirtaş'ın PKK ile olan ilişkilerini rahat bir şekilde anlatarak terör örgütüne sahip çıktığı bu süreçte PKK da vatandaşlara mektup göndererek, ''Eğer sizin ailede bir oy AKP veya başka partiye gitsin, hesabımız da büyük olacağını bilmeniz gerekir'' tehdidinde bulundu. Terörist Murat Karayılan da aynı tehditleri yaparak HDP’ye oy vermeyenlerin cezalandırılacağını söyledi.

AÇIK AÇIK ÖLÜM TEHDİDİ

HDP legal, PKK ise illegal yoldan beraber her türlü yönteme başvurmuş ve koordineli bir şekilde vatandaşı baskı altına almaya çalıştı. HDP Van’ın Erciş ilçesinde Yeşilova Mahallesi girişindeki caddeye ''HDP dışında başka partinin girmesi tehlikeli ve yasaktır'' yazılı pankart asıldı. Van şehir merkezinde de musluktan kan akmasını tasvir eden görseller ile ''önleminizi alın'' denerek tehditler yağdırdı. Bu yöntem doğu ve güneydoğunun tüm il ve ilçelerinde uygulandı.

''PKK'LILAR CANIMIZDIR''

Terör sevici Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçim sürecinde HDPAnkara İl Başkanlığı’nın dayanışma yemeğinde, PKK’lı teröristler için ''PKK’lılar da … kardeşlerimiz, canımızdır'' ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

HDP adaylarını Kandil belirliyor

PKK/HDP ilişkisi, İdris Baluken, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin tutanakları gözler önüne seriyor:

- İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

-Öcalan: Kim belirledi bunları?

- Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

- Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

-Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

- Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

- Pervin Buldan: Hayır. Parti Meclisi’nde ya da MYK’da belirlenmedi.

 

(Star)

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13
  1. Van
  2. Kayseri
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Ağrı
  6. HDP
  7. CHP
  8. Selahattin Demirtaş
  9. Pervin Buldan
  10. Abdullah Öcalan
  11. Sırrı Süreyya Önder
  12. İdris Baluken
  13. PKK/HDP
  14. Kandil

YORUM YAZ

  • kemalkemal18 dk önce
    kanunlar müsait, cezaevlerinde de bunlara yer bulunur bulunmazsa da yapılır.nasil ağababaları kodese tıkıldıysa bunlar da tıkılır...maçası yiyen ötsün...
  • yavuz selimyavuz selim40 dk önce
    tesekkürler CHP, IP ve SP secmenleri.. birde utanmadan internette "HDP yi meclise kim soktu" diye soruyor ayni kisiler.
  • VatandaşVatandaş18 dk önce
    Bu ermeni t.humlarının kökü kazınıncaya kadar vur özel harekat vur komando apo denilen ermeni tohumunun leşi inşallah imralıdan çıkar.Osmanlı ne yapıyordu hainleri afetmiyordu kellesini vuruyordu adamlardaki cesarete bak devlete kafa tutuyor bunları bu memleketten Ermenistana ....edeceksin.Er.in satıcısı şe.efsizler.
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