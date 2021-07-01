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Siyaset CHP'nin şımarttığı HDP'den 'yok artık' dedirten teklif: Bizimle sözleşme imzalamalılar!
Siyaset

CHP'nin şımarttığı HDP'den 'yok artık' dedirten teklif: Bizimle sözleşme imzalamalılar!

HDP'li Erol Katırcıoğlu, CHP ile İYİ Parti'ye “Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz” restini çekti. ‘Bizim kimseye körü körüne verecek oyumuz yok' diyen ve HDP seçmenini ikna etmeleri gerektiğini savunan Katırcıoğlu, bunun için CHP ve İYİ Parti'nin kendileriyle sözleşme imzalaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:30:00 - 2021-07-01 12:27:59
CHP'nin şımarttığı HDP'den 'yok artık' dedirten teklif: Bizimle sözleşme imzalamalılar!

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, FETÖ medyası Kronos'a konuştu. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderen Katırcıoğlu, "Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz. Bizi yok sayarak artık kimse Türkiye'yi yönetemez" dedi. Seçmenlerinin, "körü körüne kimseye verecek oyumuz yok" dediğini belirten Katırcıoğlu, CHP ile yaptıkları ittifak için de şunları söyledi: "Bizim kendi tabanımızı ikna edebilmek için elimizde bir şey olması lazım. Maalesef CHP bunu iyi kullanamadı. İktidara gelecekler ve problem olmayacak. Böyle bir şey yok. Seni iktidara taşıyacak olanlar da HDP tabanı. Aynı şeyi Meral Akşener'in partisi içinde söyleyebiliriz. Eğer siz gerçek demokratsanız bizimle demokrasiyi konuşun. Biz iktidara gelecek olan iradenin birinci dereceden Kürt sorununu çözmek üzere adım atmasını istiyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız."

'CHP, HDP sayesinde ayakta'

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla HDP'ye kapatma davası arasında bağ kuran Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi.

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Yorumlar

erhak

Adaylarınız kim mesela Karayılan, Bayık,Apo var mı öne çıkan bi isim? Chp ve İp e ülkeyi demokratikeştirdikleri için sonsuz teşekkür.İşte tam da ABD nin Türkiyeye demokrasi getireceğiz söyleminin aynadaki aksi.
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Vedad

Bu KATIRCIOĞLU , ortaklarına şunu hatırlatmak istiyor. ‘ Siz, Ömer Seyfettin’in DİYET kitabını okudunuz mu?’
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