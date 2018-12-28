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CHP'nin seçim sloganı çalıntı çıktı! 'Muharrem iyi bilir'

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, CHP'nin yerel seçim kampanyası için kullandığı 'Mart'ın sonu bahar' sloganının çalıntı olduğunu açıkladı. Koçal, "Muharrem İnce ile de çok temasları yok galiba. Muharrem bilirdi bunları, yaşardı, anlatırdı" dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 15:48
CHP'nin seçim sloganı çalıntı çıktı! 'Muharrem iyi bilir'

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, CHP'nin yerel seçim kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin, seçim çalışmalarında kullandığı 'Mart bahar olacak' sloganından alıntı olduğunu iddia etti. Koçal, "Muharrem İnce ile de çok temasları yok galiba. Muharrem bilirdi bunları, yaşardı, anlatırdı" dedi.

Demokrat Parti'den aday olarak girdiği 29 Mart 2009 yerel seçimlerini kazanarak Yalova Belediye Başkanı olan ve 2013'te AK Parti'ye geçen Yakup Koçal, CHP'nin 31 Mart yerel seçim sloganının kendi kampanyasından alıntı olduğunu ileri sürdü.

"Hoş bulmadık"

CHP Genel Merkezi'nin görsel iletişim kılavuzunda yer alan sloganla ilgili konuşan Koçal, şunları söyledi:

"Malum, 21 Mart Türk kültüründe bahar bayramıdır. Yani mart ayıyla beraber hayat yeniden canlanır. Doğarız, büyürüz, ölürüz ve yeniden canlanırız. Doğanın yeniden canlanması Türk kültüründe kutlanan bir etkinliktir. Bahar bayramı olur. Biz de bundan esinlenerek 10 yıl evvelki seçim kampanyasında 'Mart bahar olacak' demiştik. Sembol olarak da papatyayı kullanmıştık afişlerde. Bahar bayramı dediğim gibi yeniden yaratmak, yaratıcı olmanın, doğanın yeniden canlanması, hayat bulması anlamına gelir. Şimdi bekliyoruz ki CHP gibi Cumhuriyet'in kuruluşunu üstlenen, hayata geçiren bir partinin, devrimci niteliği olan bir partinin yaratıcı olması gerekirdi. Ama bunca yıl sonra tekrar eski bir kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten hoş bulmadık, yakıştıramadık."

'İnce ile çok temasları yok galiba'

Konunun hukuki tarafını inceleyeceğini belirten Yakup Koçal, "Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız, göreceğiz. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız. Muharrem İnce ile de çok temasları yok galiba. Muharrem bilirdi bunları, yaşardı, anlatırdı. Böyle bir durum var. Dün duyunca şaşırdım. Slogan da aynı, sembol de aynı. Bilemiyorum bunu hayata geçirirler mi? Yazık olmuş seçim kampanyasını yürütecekleri firmaya bu kadar verdikleri paraya" dedi.

CHP'nin yeni slogan bulmamasını 'gericilik' olarak nitelendiren Koçal, "Bu 2009 seçimlerinde, 10 yıl evvelki Yalova'daki seçimlerimizin sloganıydı. Bir sonraki seçimlerde kullanmadık çünkü artık tüketilmişti. Yani yeniden bir şeyler inşa etmek, yaratmak gerekiyor ama 10 yıl sonra şimdi bunları kullanmak biraz gericilik örneği gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:48
  1. Yalova
  2. CHP
  3. chp seçim sloganı
  4. Muharrem İnce

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