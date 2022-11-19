CHP'nin 'satılmış' vekilinin derdi belli oldu! 'Biz içkimizi rahatça içebiliyorduk'

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CHP’den fonlanan Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Halk Meydanı programında ilginç anlar yaşandı.

TSK’nın Katar’a satıldığını söyleyerek devletin ordusunu itibarsızlaştırmaya çalışan, devletin hakim ve savcılarına hakaret ederek saldırgan tavırlar sergileyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır canlı yayında derdinin ne olduğunu açığa vurdu.

"İstediğimiz yerde içkimizi içebiliyorduk"

'Rahatça içki içmeyi' özgürlük olarak tanımlayan Başarır, "Biz istediğimiz yerde içkimizi de içebiliyorduk, nevizadeye de gidebiliyorduk, bara da gidebiliyorduk. Küçük bütçelerle bunu yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

Gençlerin de bulunduğu stüdyoda alkolü güzelleyerek, toplumun değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteren Başarır, rahatça alkol alamadığı için özgürlüklerinin kısıtlandığını söyledi.

CHP'li Başarır'ın bazı vukuatları:

Mahkeme heyetine hakaret etti

Yalova Belediyesi'nin ekim ayında yapılan yolsuzluk davasında, CHP'li vekiller mahkemeyi basarak hakim ve savcılara hakaret etti. Mahkeme heyetine parmak sallayıp avazı çıktığı kadar bağıran CHP'li Başarır, 'Sana yazıklar olsun' diyerek bağımsız yargıya müdahale etti.

Güvenlik görevlilerine saldırdı

Bu yılın mart ayında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin görülen davada da CHP'nin 'satılmış' vekili, yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la birlikte güvenlik görevlilerine saldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çete lideri' diyerek hedef aldı. Ettiği hakaret yanına 'kâr' kalan Başarır, hadsiz ifadesinden sonra gülerek yaptığının üzerine tüy dikti.

Şehit cenazesinde gülecek bir 'şey' buldu

Milliyetçilikten dem vururken halktan ne kadar uzak olduklarını 2019 yılında bir şehit cenazesinde gülerek gösteren CHP'li Başarır'ın o karesi arşivlerdeki yerini hala koruyor.

Yeni Akit'e hakaret edip özgür basını baskılamak istedi

Özgür basından bahsederek gazeteciliğin özgürce yapılamadığını iddia eden CHP'nin 'satılmış' vekili Başarır geçtiğimiz günlerde de Yeni Akit'e hakaretlerde bulundu. İktidara gelmeleri durumunda basının nasıl baskı altında bırakılacağını somut bir şekilde gösteren Başarır Yeni Akit'i yapılan haberden dolayı hedef alarak, "Alçaklık, utanmazlık, ahlaksızlık" dedi.