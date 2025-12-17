Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da ifade için adliyeye getirildi. Ela Rümeysa Cebeci, ‘Uyuşturucu Madde kullanımını kolaylaştırma’ suçu kapsamında tutuklandı.