  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme
Gündem Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da ifade için adliyeye getirildi. Ela Rümeysa Cebeci, ‘Uyuşturucu Madde kullanımını kolaylaştırma’ suçu kapsamında tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23