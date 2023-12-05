CHP'nin rezilliği sosyal medyanın diline düştü! Özgür Özel'i dinlerken el hareketi yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde başkanlığını yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye geri dönen Tanju Özcan'ı takdim ettiğinde bir CHP'linin el hareketi kameraya yansıdı.
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, partisinin grup toplantısında ayağa kaldırtıp alkışlattı.
Bu esnada Özel'in konuşmasını takip eden bir CHP'linin memnuniyetsiz surat ifadesiyle yaptığı el hareketi kameralara yansıdı.
CHP'nin rezilliği gösteren o anlar sosyal medyanın diline düştü.
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