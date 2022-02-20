CHP'nin "Rezidans Kraliçesi" her telden çalıyor

Kamuoyunda CHP'nin "Rezidans Kraliçesi" olarak bilinen Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Daha önce terörist cenazelerinde boy gösterip gözyaşları döken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bugün Ömer Halisdemir'in doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "15 Temmuz şehidimizin anısında saygı ve minnetle..." ifadelerini kullandı.

Bir yandan FETÖ'cü general Semih Terzi'yi alnının ortasından vurarak kanlı darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in doğum gününü kutlayan diğer yandan ise her fırsatta teröristlere şirin gözüküp selam çakan İlgezdi'nin bu paylaşımı "Gamze Akkuş her telden çalıyor" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.