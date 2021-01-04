CHP'nin resmi internet sitesinden silinmeyenler: Tesettür kalkacaktır

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın, 'Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.' sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biz başörtülüleri vitrin malzemesi olarak kullanmıyoruz." diye konuşmuştu.

'Tesettür kalkacaktır'

Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüne yönelik art arda bu söylemlerde bulunsa da partisinin resmi internet sitesindeki ifadeler tam tersini söylüyor. CHP.org.tr'de bulunan 'Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Devrimcilik Anlayışı' başlıklı yazıda Mahzar Müfit Kansu'nun günlüğünden alıntılanan anılar yer alıyor. Söz konusu sayfadaki 'Mustafa Kemal Atatürk ve CHP'nin Devrimcilik Anlayışı' maddeleri ise şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Devrimcilik Anlayışı:

Mustafa Kemal Paşa, devrimci amaçlarını çok daha önceden, daha Erzurum Kongresi devam ederken ifade etmiştir. Ortada ne Meclis ne Ordu varken, Erzurum Kongresi'nin hemen ertesinde (7-8 Ağustos 1919) Kurtuluş Savaşından sonra yapılacakları Mazhar Müfit Bey'in (Kansu) günlüğüne şöyle yazdırmıştır:

- Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır.

- Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır.

- Tesettür kalkacaktır.

- Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir.

- Bu arada M. Müfit Bey, 'Darılma Paşam ama hayalperest taraflarınız var' der. Kemal Paşa'nın yanıtı nettir: "Bunu zaman tayin eder. Sen yaz."

- Latin harfi kabul edilecek.

20 Ocak 2011 tarihli canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yorumu

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 Ocak 2011 tarihinde NTV canlı yayınında başörtüsü ile ilgili röportajı da partinin resmi internet sitesinden hala kaldırılmadı.

Danıştay'ın 2011 yılında aldığı karara böyle cevap vermişti!

Danıştay, ALES'te 'fiziksel teşhiste sorun olabilir' gerekçesiyle 19.01.2011 tarihinde başörtülü adayın sınava girmesine izin veren düzenlemeyi durdurmuştu. NTV sunucusu Kılıçdaroğlu'na, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın başörtüsü kararı hakkındaki değerlendirmesini sordu:

NTV sunucusu: Sizin burada esnaf odalarıyla temaslarınız devam ederken, Başbakan Erdoğan da İstanbul'da TÜSİAD'ın genel kurulundaydı. Danıştay'ın türban kararı ile ilgili verdiği kararı eğitim hakkının ihlali olarak değerlendirdi ve hukuksuzluk açıklaması yaptı. Buna yönelik sizin değerlendirmeniz nedir acaba?

'Hukuk bir karar vermişse saygı göstereceksiniz'

Kılıçdaroğlu Erzurum'daki canlı yayında kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamıştı:

Kılıçdaroğlu: Bir Başbakan bunu neye göre hukuksuzluk olarak tanımlıyor önce bunu anlatması lazım. Hukuku sağlayacak olan Başbakan mı, yargı mı? Eğer yürütme organının başında olan bir kişi hukuk sağlıyor, hukuk düzeni tesis ediyorsa o zaman yargıyı kaldıralım. Dolayısıyla sayın Başbakan bir karar verir, herkes o karara uyar. Eğer yargı bir karar vermişse karara saygı duyacaksınız.