CHP'nin PKK'ya ödediği diyet... Mustafa Kemal heykelinin yakılmasını destekleyen isim sahneye çıktı!

31 Mart seçimlerinde PKK'nın siyasi ayağı HDP desteğiyle ayakta durabilen CHP, diyet ödemeye başladı. Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki CHP'li İzmit Belediyesi, PKK destekçisi bir kadını sahneye çıkardı, sosyal medyada da partlattı.

İzmit Belediyesi “Kadının Gücü” temasıyla Sanat Fest etkinliği düzenledi. 4 gün süren festival kapsamında sergi, söyleşi ve konserler düzenlendi. Konserlerden birisinde, DJ Kardelen Başak isimli bir kadın da sahne aldı.

Başak, bir dönem tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. 6-7 Ekim 2014’te PKK kışkırtmasıyla çıkan olaylarda ateşe verilen Mustafa Kemal heykeli fotoğrafını paylaşıp “Ya Atatürk çok komik yanmıyor mu” diye gülücükler atan mesajlar paylaşmıştı. Aynı zamanda 2015’te TSK’nın sınır ötesine düzenlediği kapsamlı harekat sırasında “Kürdistan’a canlı kalkan olmayı” önermişti. Operasyonu yapanlar için de “vampirler” demişti. Kardelen Başak’ın bir belediye etkinliğinde sahneye çıkarılması sosyal medyada da tepki çekti.