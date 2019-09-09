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CHP'nin PKK'ya ödediği diyet... Mustafa Kemal heykelinin yakılmasını destekleyen isim sahneye çıktı!

CHP'li İzmit Belediyesi, 6-7 Ekim olaylarında Mustafa Kemal heykelinin ateşe verilmesini destekleyerek aklınca espri yapan ve Kandil'in vurulmasını skandal sözlerle eleştiren PKK destekçisi Kardelen Başak’ı sahneye çıkardı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:14
CHP'nin PKK'ya ödediği diyet... Mustafa Kemal heykelinin yakılmasını destekleyen isim sahneye çıktı!

31 Mart seçimlerinde PKK'nın siyasi ayağı HDP desteğiyle ayakta durabilen CHP, diyet ödemeye başladı. Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki CHP'li İzmit Belediyesi, PKK destekçisi bir kadını sahneye çıkardı, sosyal medyada da partlattı. 

İzmit Belediyesi “Kadının Gücü” temasıyla Sanat Fest etkinliği düzenledi. 4 gün süren festival kapsamında sergi, söyleşi ve konserler düzenlendi. Konserlerden birisinde, DJ Kardelen Başak isimli bir kadın da sahne aldı. 

Başak, bir dönem tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. 6-7 Ekim 2014’te PKK kışkırtmasıyla çıkan olaylarda ateşe verilen Mustafa Kemal heykeli fotoğrafını paylaşıp “Ya Atatürk çok komik yanmıyor mu” diye gülücükler atan mesajlar paylaşmıştı. Aynı zamanda 2015’te TSK’nın sınır ötesine düzenlediği kapsamlı harekat sırasında “Kürdistan’a canlı kalkan olmayı” önermişti. Operasyonu yapanlar için de “vampirler” demişti. Kardelen Başak’ın bir belediye etkinliğinde sahneye çıkarılması sosyal medyada da tepki çekti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:14
  1. Fatma Kaplan Hürriyet
  2. PKK
  3. CHP
  4. Hdp
  5. Mustafa Kemal
  6. Mustafa Kemal heykelinin yakılması

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  • teraziterazi18 dk önce
    Bunların her şeyi "Sözde"!..İnandığım ALLAH elbet zalimlerin, vampirlerin, kan tacirlerinin ve tüccarlarının, Amerikan Uşağı satılmış amerikan lejyonerlerinin belalarını verecek.

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