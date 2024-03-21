CHP'nin para sayma skandalına İsmail Arslan'dan yorum: Adres hep Beylikdüzü!

Arslan, "CHP ile iltisaklı banknot kulelerine dair, her gün yeni bir bilgi ve detay görüntü ortaya çıkıyor… Para alışverişinde ve sayımında bizzat rol alan isimlerin her biri, CHP’nin kilit isimleriyle ilgili önemli ipuçları veriyor." dedi.

"Kaynağı belli olmayan şüpheli para hareketleri ve normalin ötesine taşan harcamalar için, kullanılan bir tabir vardır: Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diyen Arslan, para sayma skandalında ipuçlarının CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi'ni gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

.. Son zamanlarda, CHP’nin adı akçeli işlerle birlikte çok telaffuz ediliyor… Günlerdir TV ekranlarında dönen insan boyundaki banknot kuleleri, Millet Meclisinde bir CHP’li vekilin ofisinde unutulduğu belirtilen dolar desteleriyle dolu poşet hikâyesi… 5 Kasım 2023 tarihinde yani CHP’nin 38. Kurultayının yapıldığı pazar günü, özel direktifle açılan; İstanbul Laleli, Ordu Caddesi üzerindeki dört tane ayrı döviz bürosundan (adları tek tek belirtiliyor…), lüks minibüslerle taşınan ve miktarının bir milyar beş yüz milyon TL olduğu iddia edilen nakit transferi, hâlâ esrarını koruyor. Ancak görüntüleri her gün eklenen bölümlerle uzayan banknot kuleleriyle ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor. Henüz işin başında sayılır, ama para sayma işinde değişik şekilde rol alan kişilerin isimleri, görevleri ve ilişkileri hep bir adresi işaret ediyor… Fatih Keleş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı. (Bir kısım medyada “kasası” olarak da ifade ediliyor…) İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz… Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, CHP eski Beylikdüzü İlçe Başkanı; hâlen İstanbul Milletvekili ve CHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı. Görüldüğü üzere, adres hep Beylikdüzü. Ekrem İmamoğlu’nun geçmişte ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı yaptığı yer. Şu ana kadar verilen ifadelerde son derece dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Özellikle alım satım konusu olan, CHP’nin Sarıyer’deki il binasının eski sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın beyanları çok dikkat çekici. Taşkapan kendi isteğiyle, bilgi sahibi kişi olarak savcılığa gidip beyanda bulundu. Banknot balyalarıyla ilgili teferruatlı bilgi verdiği gibi, 2019 yılında; binanın satın alındığı süreçte, CHP cenahında yaşanan olaylarla ilgili olarak da önemli ipuçları veriyor.

Mesela başlangıçta binanın satın alma işleriyle dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ilgilenirken, daha sonra âdeta kendisine el çektirildiğini ve Ekrem İmamoğlu ekibinin işleri yürüttüğünü ifade ediyor. Canan Kaftancıoğlu da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış durumda. Bakalım neler söyleyecek… Keza Fatih Keleş’in, paranın kaynağı olarak ismini verdiği Turan Taşkın Özer de, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Vekil olması hasebiyle dokunulmazlığa sahip. Bakalım ifadeye gidecek mi? Gitmezse, soruşturmanın seyrine göre, hakkında fezleke düzenlenebilir! Şu ana kadarki gelişmeler, hadisenin mahiyetini özet olarak aslında ortaya koymuş bulunuyor. Gelinen noktada CHP tüzel kişiliği, hem binanın eski sahibi hem de avukatının beyanlarıyla netleştiği üzere, bina fiyatını resmî kayıtlarda düşük gösterip, kanunlara aykırı bir işlem yapmış durumda. (24 milyon küsur lirayı resmî işlemde ödeyip, geriye kalan 15 milyon 510 bin lirayı elden, kayıt dışı olarak verdiği için, Siyasi Partiler Kanununun 76. Maddesine göre, hukuken epey zora girecek gibi. Yani hem bağış olarak toplandığı iddia edilen paranın, kanuni miktarı aşan kısmının hazineye irat kaydedilmesi hem de binanın CHP’den alınarak, hazine adına tapuya tescil edilmesi gibi bir durum!..

1993 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki İSKİ’de, büyük bir skandal patlamıştı. O vakit İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapıyordum. Yayınlarımız çok ses getirmişti ve CHP’li bir şahıs bizatihi gelip, ifşaatta bulunmuştu. Tek tek, kalem kalem yapılan yolsuzlukları anlatıp, suistimalin miktarını o günün rakamlarıyla on trilyon lira olarak ifade etmişti…

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Bugüne gelirsek, (CHP’de delege borsası kurulduğu) iddiasında bulunan şahıslar var. Bunlardan birisi CHP Muş eski gençlik kolları başkanı Ertan Çakır. Kendisi yer de göstererek, İstanbul ve Bursa İl Başkanları Özgür Çelik ve Nihat Yeşiltaş ile ilgili ithamlarda bulunuyor. Yarın veya öbür gün, bir başka kişi çıkıp benzer şekilde, bilgi ve belgelerle herhangi bir ifşaatta bulunursa, ortalık fena hâlde karışabilir. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz, adam boyu yükselen banknotları neden saydığını hatırlamadığını söyleyerek "üç maymunu oynuyor…" Şayet yarın birileri ona hatırlatmalar yapar veya “Kafa Koparan” lakabıyla anılan Fatih Keleş’in icraatına dair ifşaatta bulunursa, ortalık bu kadar sakin kalmaz. CHP’de zaten, parti içi fraksiyonlar 31 Mart sonrası hesaplaşma için hazırlık hâlinde. Yukarıda işaret ettiğimiz üzere, kendisi ilgisiz görünmeye çalışsa da, şu ana kadar para balyalarıyla ilgili olup bitenler, açık bir biçimde Beylikdüzü ve Ekrem İmamoğlu adresini gösteriyor. 2019 seçimleri öncesindeki vaatlerini, bugün “HATIRLAMIYORUM” diyerek, unutma özrüyle savuşturmaya çalışıyor. Acaba Sayın İmamoğlu, (siyasi yol arkadaşlarının) faaliyetlerini de; görmedim, duymadım, bilmiyorum, hatırlamıyorum gibi bir formülle mi aşmayı düşünüyor?!