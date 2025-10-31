  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Müslüman Mamdani en kuvvetli aday. New York’a Filistin sevdalısı Başkan

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

1 kişi can verdi, şoför ve bir yolcu yaralandı. Otobüsde ölümlü kavga

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!
Ekonomi

CHP'nin ortağı olduğu İş Bankası iyi kar yaptı

Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman ülkelerden gelen para ile kurulan ve hisselerinin yüzde 28’inin CHP’nin elinde olan İş Bankası yılın 9 ayında 44 milyar lira kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eylül 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 4,2 trilyon liraya taşıyan banka, Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdürdü. Ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3 trilyon lirayı aşarken, bu tutarın 2,2 trilyon lirası nakdi, 823 milyar lirası ise gayrinakdi kredi olarak kullandırıldı.

Bankanın toplam mevduatı 2,9 trilyon liraya, Türk lirası mevduat hacmi ise 1,6 trilyon liraya ulaştı. Türk lirası ticari mevduat hacmi ise yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 52 artarak 622 milyar liraya yükseldi.

Banka, söz konusu dönemde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dönüşüm ihtiyaçları başta olmak üzere ülke ekonomisinin hizmetine sunma amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası'nın eylül sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğü 381 milyar liraya yükselirken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Banka, yılın 9 ayında 44 milyar lira kar elde etti.

Genel Müdür Hakan Aran'dan açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, eylül itibarıyla elde edilen finansal sonuçların, sağlam özkaynak ve güçlü finansal yapı sayesinde ikinci yüzyıla güçlü bir başlangıç yapıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

"Geleceğin Bankası" vizyonuyla yapay zeka, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonuyla hareket ettiklerini aktaran Aran, ileri teknolojinin, üretken yapay zekanın şekillendirdiği dünyada günün koşullarına paralel olarak yapay zekayla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü yapıya dönüştürdüklerini vurguladı.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde kurulan "Yapay Zeka Fabrikası" ve İş Enerji gibi iştiraklerin yanı sıra 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan mobil bankacılık uygulaması İşCep'in global hedeflere ulaşmada sinerji yarattığını kaydeden Aran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarattığımız sinerji, özellikle ikinci yüzyılımızda ulaşmak istediğimiz 'dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma' hedefimize bizi daha da yakınlaştırıyor. Geleceğe uzanan stratejik adımlarımız bir taraftan bankamızın küresel ölçekteki vizyonunu güçlendirirken bir taraftan da sağlanacak yeni kaynaklar ve yatırımlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına daha fazla katkı sağlamamıza imkân tanıyor."

