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Gündem CHP’nin ortağı HDP/DEM İstiklal Marşı’nı okumadı
Gündem

CHP’nin ortağı HDP/DEM İstiklal Marşı’nı okumadı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:17:00 -

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi. İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi. Milletvekillerinin katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetti.

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un ağzı dahi kıpırdamazken, diğer DEM Partili vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

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