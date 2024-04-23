CHP’nin ortağı HDP/DEM İstiklal Marşı’nı okumadı

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi. Milletvekillerinin katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetti.

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un ağzı dahi kıpırdamazken, diğer DEM Partili vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

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