CHP’nin o ikiyüzlülüğüne CHP’li yazar bile tahammül edemedi

CHP’nin her seçim dönemi yaklaşırken başvurduğu “dindar görünme” oyunu, CHP’li Ali Sirmen’in bile tepkisini çekti. CHP’nin ikiyüzlülüğüne veryansın eden Sirmen, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP’de büyük düş kırıklığı ve moral bozukluğuna neden olan son seçimlerden sonra, gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifası konusuyla ilgili iki yazıda, olayın çok daha derin bir incelemeyi, kasım ayındaki olağan kurultayda enine boyuna ele alınıp partinin tepeden tırnağa yeniden yapılanmasının yaşama geçirilmesine gerek duyduğunu yazmış ve Cumhuriyetin kazanımlarının büyük saldırı altına girdiği bir dönemde oy oranı olarak yüzde 25 bandına sıkışmış olan CHP’nin, dinbazların demokrasinin kurumlarını teker teker ele geçirmeye başladığı sırada, yorgun devrimci ve mahcup laiklerinin daha dindar görünme kaygısıyla yeterli tepkiyi göstermediklerinden yakındıktan sonra belirtmiştik:

Ne yazık ki CHP bunu hep yapıyor.

Gerçekten de CHP’nin eski alışkanlığıdır kritik dönüm noktalarında daha dindar görünme illetine yakalanması.”

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