CHP’nin muhatabı PKK

akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları dile getirdi:

Terör aıbı yaşıyorlar

“Başak Demirtaş, durup dururken, İBB’ye aday olacağını ifade etti. DEM Parti başvuruya bile gerek olmadığını, bu ifadesinin adaylık başvurusu olarak sayılacağını memnuniyetle bildirdi. Daha fazla oy alacaklarına inanıyorlardı. Sonra bir şeyler oldu. Neticede Başak adaylıktan çekildiğini söyledi. Yaşananlar gösterdi ki, Kandil, ‘Siz orada istediğiniz gibi aday belirleyemezsiniz. DEM Parti bizim kontrolümüzdedir. Biz CHP’yi kırmak istemiyoruz, dolayısıyla buna rızamız yok’ şeklinde ültimatom verdi, işler değişti. CHP genel seçimlerde de bunu yaptı, şimdi de yapıyor. CHP’nin vatansever kesiminin bunlara tepki göstereceğine inanıyorum. DEM’e oy verenlerin de hepsi PKK’ya bağlı değil. Onların da terör elebaşlarının talimatıyla siyasetin yönlendirilmesini kabullenmeyeceğini tahmin ediyorum. DEM Parti’nin en büyük açmazı kendisini terör örgütünden ayrıştıramaması. Dolayısıyla da terör örgütünün etkisinde kalmanın ayıbını yaşıyorlar. DEM’in görevi, PKK terör örgütünün illegal olan amaç ve hedeflerine ulaşması için siyasi zemin hazırlamak gibi görünüyor bugüne kadarki yaşanan süreçte. Buradan bir yere varmaları mümkün değil. Terör örgütünün değil, Türkiye’nin partisi olmadıkları sürece başarılı olmaları imkansızdır. Gerek DEM, gerekse CHP tabanları siyaset açısından utanç verici bu duruma tepkilerini sandıkta göstereceklerdir.”

Tablo CHP'nin eseri

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, şunları söyledi: “Son dönemlerde CHP ile ittifak içinde hareket ediyorlar ama DEM siyasetinin itiraz ettiği ne kadar olumsuzluk varsa bunlar tamamen CHP’nin ürünüdür. Özellikle tek parti döneminde Anadolu’da Müslüman dindar halka yapılan zulümler, doğuda da Kürt halkına yapılmıştır. Nasıl ki milliyetçi muhafazakar kesim baskı, inkar, asilime politikasıyla yok sayıldıysa aynı baskıya doğudaki Kürt vatandaşlar da uğramıştır. Bütün bunların baş aktörünün CHP olduğunu DEM’liler bilmiyor mu? Tabii ki çok iyi biliyorlar. Bu durum, görmek isteyenler için açık ve net. Dün CHP eliyle bu milletin Kürdüne, Türküne, dindarına zulüm yaptıran güç, bugün de DEM ile Kürt halkına operasyon çekiyor. Başak’ın önce aday olduğunu açıklaması, ardından Kandil’den gelen bir video mesajla adaylıktan çekildiğini söylemesi, DEM Parti’nin iradesinin olmadığını, büyük patronun Kandil olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Muhatap DEM değil

“Kandil’in de emperyalist güçlerin istihbarat örgütlerinin aparatı olduğu iyi bilinmektedir. Burada bir tiyatro kurulmuş, emperyalizme hizmetkarlık yapanlar seçimleri kazanmak için bir araya getiriliyor. CHP’nin muhatabının DEM değil, Kandil olduğu ortaya çıkmıştır. Mustafa Karasu’nun açıklamaları da bunun teyididir. Bütün bu olanlar milletin gözü önünde cereyan ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne DEM Kürtlerin temsilcisidir, ne PKK kendi iradesiyle hareket etmektedir, ne de CHP bunlardan bağımsız bir partidir. Bir terörist başı çıkıp, CHP-DEM ittifakına açıkça vurgu yapıyor, bundan CHP yönetimini rahatsız olmuyorsa, bu siyaset adına acı bir durumdur. Muhalefetin Kandil’in talimatlarıyla yönetilmesi utanç vericidir.”