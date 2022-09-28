CHP’nin ‘mağdur gazetecisi’ canlı bomba çıktı

Mersin'de polisevine saldırarak bir polisi şehit eden Dilşah Ercan adındaki kadın teröristin, geçmişte CHP tarafından hazırlanan bir kitapta tutuklu ve mağdur gazeteci olarak ilan edildiğinin ortaya çıktığını belirten Mehmet Barlas, "Bu terörist, karakola saldırdıktan sonra üzerindeki patlayıcılarla intihar etti. Kim bilir belki 'CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'den aldığı destek de onların intiharı' olmuştur" ifadelerini kullandı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu bir adım öne çıktı. Tabii bu hamlede HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın desteğinin payı çok büyük. Zaten 6'lı masayı yönetenlerin stratejilerine göre, HDP'nin desteğini almadan cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmaları imkânsız. Ancak HDP'den destek arayışı, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağına çok fena dolanmaya başladı.

Son olarak Mersin'de polisevine saldırarak bir polisi şehit eden Dilşah Ercan adındaki kadın teröristin geçmişte CHP tarafından hazırlanan bir kitapta tutuklu ve mağdur gazeteci olarak ilan edildiği ortaya çıktı. O kitapta yer alan tutuklu "sözde gazetecilerin" isimleri sosyal medyada dolaşıma girmeye başladı. Çoğunun ortak özelliği "PKK, MLKP, DHKP-C ve FETÖ üyesi" olmaları. Aslında hiçbiri gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunmuyor. Bunu CHP'liler de çok iyi biliyor. Önemli olan bu terör örgütlerinin desteğini almak ve Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda "gazetecileri tutuklayan ülke" olarak lanse etmek. Bunu da başardıklarını söyleyebiliriz. Dönelim CHP'nin mağdur gazeteci olarak gösterdiği Dilşah Ercan isimli canlı bombaya. Bu terörist, karakola saldırdıktan sonra üzerindeki patlayıcılarla intihar etti. Kim bilir belki "CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'den aldığı destek de onların intiharı" olmuştur."