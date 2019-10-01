CHP'nin liyakat balonu belgelerle patladı Yerel seçimler öncesi "liyakat" vurgusu yapan CHP’li başkanlar göreve gelince belediyeleri eş-dost-akraba ve aile üyeleriyle doldurdu. Akraba kıyağı yapan birçok CHP’li belediye arasına Beşiktaş Belediyesi de katıldı. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde Veteriner Müdürlüğü’ne belediye meclis üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal’ı atadığı ortaya çıktı.

Yerel seçimler öncesi 'liyakat' vurgusu yapan CHP'li başkanlar göreve gelince belediyeleri yağma merkezine çevirdi. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı oğlunu, Menderes Belediye Başkanı amcasının oğlunun eşini, Selçuk Belediye Başkanı kuzenini, Seyhan Belediye Başkanı damadını, Safranbolu Belediye Başkanı kardeşini belediyede yönetici kadrolarına atayanlardan bazıları oldu. Yeni kıyak Beşiktaş Belediyesi'nden Akraba kıyağı, çift maaş vurgunu ve işçi kıyımı gibi birçok skandalla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde eş-dost-akraba atamalarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Veteriner Müdürlüğü'ne belediye meclis üyesi Süleyman Kartal'ın oğlu Mehmet Kartal'ın atandığı ortaya çıktı. "İkinci adam" olarak görevlendirilmek istendi Beşiktaş Belediyesi 15 Mayıs 2019 tarihli yazıyla belediye meclis üyesi Süleyman Kartal'ın oğlu Mehmet Kartal'ı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde "ikinci adam" olarak görevledirmek istedi. İşte o yazı: İstanbul veteriner hekimler odası: "Veteriner hekim" olarak görev yapamaz İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı 5 Eylül 2019 tarihli yazısıyla, görevlendirilen Mehmet Kartal'a itiraz ederek Yüksek Öğretim Kurumu'ndan denklik alması gerektiğini belirtti. Yazıda denklik alıncaya kadar "veteriner hekim" olarak görev yapamayacağı ifade edildi. İşte Veteriner Hekimler Odası'nın o yazısı:

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